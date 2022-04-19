Простоявший 20 лет в качестве памятника в Бурятии паровоз восстановят

Простоявший 20 лет в качестве памятника в Бурятии паровоз восстановят

РЖД отправила на восстановление из Бурятии в Краснодарский край паровоз серии П36 «Генерал», который с 2000 года стоял в качестве памятника возле санатория-профилактория «Подлеморье». Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, передает «Интерфакс».

В организации отметили, что рассматривается возможность применять паровоз в туристических поездах. На место памятника в Северобайкальске будет установлен ретротепловоз серии ТЭ3.

Паровозы П36 получили название «Генералы» за похожие на лампасы длинные полосы по бортам локомотива. Их конструкционная скорость составляла 125 километров в час, мощность — 3077 лошадиных сил, КПД достигал около 9 процентов, что является рекордным показателем для данного типа машин.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске к концу 2022 года планируется закончить работы по реконструкции терминала в аэропорту Толмачево. После реконструкции аэровокзал будет залит светом благодаря большому количеству окон, а фасады здания должны будут стать «единой стеклянной лентой, которая обернет терминал по периметру».