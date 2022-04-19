В ДНР оценили работу гумкоридора возле «Азовстали»

Представитель ДНР Никоноров заявил, что никто не воспользовался гумкоридором у «Азовстали»

Руководитель администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров в эфире Первого канала оценил работу гуманитарного коридора для гражданских лиц возле завода «Азовсталь» в Мариуполе.

По его словам, организованным гумкоридором никто не воспользовался. «Нет, никто не вышел... Уже предоставлялись [гуманитарные] коридоры. Но те [люди], которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали», — заявил Никоноров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные из батальона «Азов», окруженные на «Азовстали» Вооруженными силами (ВС) России и Народной милицией (НМ) республики, находятся в патовой ситуации. Он заявил, что в Киеве оставшимся на заводе военнослужащим приказали «не сдаваться ни в коем случае» и пригрозили им «определенными репрессиями», а при сдаче в плен их ждут «суды и трибуналы».