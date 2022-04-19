В Минфине США ответили на обвинения в расколе мировой экономике из-за санкций

Замглавы Минфина Адейемо: партнеры обвиняют США в расколе экономики мира из-за санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что некоторые партнеры Вашингтона обвиняют его в угрозе создания раскола мировой экономики из-за введения масштабных санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в последние несколько недель в США слышат критику о том, что, демонстрируя серьезные последствия изоляции от экономики мира, Соединенные Штаты подталкивают своих противников к тому, чтобы ускорить усилия по строительству отдельной финансовой системы. Тем не менее, замминистра заявил, что не согласен с таким выводом, так как таким образом Вашингтон, наоборот, показывает всем странам, насколько незаменимой является нынешняя мировая экономическая система и насколько дорогостоящим может быть исключение из нее.

Помимо этого, он отметил, что именно сейчас настало время инвестировать в общую финансовую архитектуру, которая смогла бы обеспечить процветание.

Ранее Адейемо назвал условие для отмены санкций против России. По его словам, это возможно, если Москва изменит свою политику. «Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал он. Замглавы Минфина пояснил, что подвергнутые санкциям лица должны понимать, что цель ограничений — это изменение поведения.

