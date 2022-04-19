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Россиянам раскрыли опасность самостоятельного ремонта жилья

Россиянам рассказали, что самостоятельный ремонт опасен из-за возможных отравлений

Фото: Karl Solano / Unsplash

Самостоятельный ремонт жилья может привести к проблемам со здоровьем. Опасность проведения подобных работ без профессионалов россиянам раскрыли эксперты, сообщает РИА Новости.

По данным аналитического агентства InfoLine, на данный момент 70 процентов собственников, проводящих ремонт, занимаются им без привлечения сторонних специалистов. Таким образом они пытаются сэкономить на оплате труда рабочих и строительных материалах. Опасность представляют дешевые краски для наружных работ — из-за токсичности их нельзя использовать для отделки квартиры.

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Жильцов предупредили об опасности самостоятельно крепить бытовую технику, включая телевизоры и колонки — неправильный крепеж может привести к падению предмета. Риск заключается и в работе с дверными проемами на сквозняке. «При сильном сквозняке незакрепленная дверь может сильно ударить, поэтому нужно либо фиксировать дверь на время работ, либо избегать сквозняков», — отметили в компании «Бауцентр».

Ранее специалист по обновлению жилья Кирилл Аксенов заявил, что наиболее выгодный и бюджетный ремонт в зависимости от вида работ возможен не только летом, но и в другие времена года. Лучшим временем для самого дешевого ремонта эксперт назвал зиму.

Нина Ташевская
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