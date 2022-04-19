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Раскрыты подробности первого в истории уничтожения самолета-«невидимки»

Полковник Алексич рассказал, что F-117 США был сбит в 1999 году третьим дивизионом ПВО

Фото: VP / CLH / Reuters

Полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии Янко Алексич раскрыл подробности того, как впервые в современной истории был сбит самолет-невидимка F-117 Nighthawk . Его слова передает РИА Новости

На встрече со студентами РГГУ в Москве он рассказал, что американский истребитель, произведенный по стелс-технологии, был уничтожен 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии Военно-воздушными силами (ВВС) США.

«В какой-то момент одна цель вошла в зону поражения третьего дивизиона ПВО, и я приказал [подполковнику Золтау] Дани уничтожить эту цель. Боевой расчет 3-го дивизиона успешно выполнил боевую задачу», — рассказал Алексич, заметив, что югославские зенитчики не знали, что бьют по «невидимке».

По его словам, истребитель был обнаружен радиолокационной станцией (РЛС). «Стелс-технология не помогла. Форма отображения F-117A мало чем отличалась от других целей», — добавил полковник. Он сообщил, что привез в Москву обломок сбитого самолета — карбоновые соты из крыла.

Первые масштабные операции с использованием F-117 развернулись во время войны в Персидском заливе. В 1999 году самолеты-невидимки широко использовались в ходе операции против Югославии. 27 марта 1999 года истребитель F-117, считавшийся неуязвимым, был сбит силами сербских ПВО.

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Варвара Кошечкина
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