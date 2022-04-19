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Россиян предупредили о краже денег мошенниками через Систему быстрых платежей

Мошенники стали активнее похищать деньги россиян через СБП

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Преступники стали активнее похищать деньги россиян через Систему быстрых платежей (СБП), используя социальную инженерию, пишет «Коммерсантъ».

В интернете также появились поддельные сайты интернет-магазинов с QR-кодами СБП, ведущими на счета злоумышленников. Уже этом году мошеннические схемы могут оказаться серьезной проблемой, предупреждает источник издания на платежном рынке. За последние полгода количество операций через СБП взлетело в 6,5 раза.

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По данным банкиров, рост мошенничеств через СБП ускорился с марта, случаев краж денег у россиян стало гораздо больше. В одном из банков отмечают, что финансовые организации не всегда проверяют торгово-сервисные предприятия (ТСП), которые подключают к СБП. Также растет популярность рассылки писем по электронной почте физлицам со ссылками на мошеннические сайты.

Ранее россиян предупредили о способе мошенничества с помощью поддельных сайтов банков. Жертвами становятся пользователи, которые, чтобы войти в личный кабинет банка через браузер, ищут сайт финансовой организации в поисковике.

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Платон Щукин
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