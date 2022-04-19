Россиян предупредили о краже денег мошенниками через Систему быстрых платежей

Мошенники стали активнее похищать деньги россиян через СБП

Преступники стали активнее похищать деньги россиян через Систему быстрых платежей (СБП), используя социальную инженерию, пишет «Коммерсантъ».

В интернете также появились поддельные сайты интернет-магазинов с QR-кодами СБП, ведущими на счета злоумышленников. Уже этом году мошеннические схемы могут оказаться серьезной проблемой, предупреждает источник издания на платежном рынке. За последние полгода количество операций через СБП взлетело в 6,5 раза.

По данным банкиров, рост мошенничеств через СБП ускорился с марта, случаев краж денег у россиян стало гораздо больше. В одном из банков отмечают, что финансовые организации не всегда проверяют торгово-сервисные предприятия (ТСП), которые подключают к СБП. Также растет популярность рассылки писем по электронной почте физлицам со ссылками на мошеннические сайты.

Ранее россиян предупредили о способе мошенничества с помощью поддельных сайтов банков. Жертвами становятся пользователи, которые, чтобы войти в личный кабинет банка через браузер, ищут сайт финансовой организации в поисковике.