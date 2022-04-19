Эксперты обсудили возможности для развития российской ИТ-отрасли

На площадке РАНХиГС прошло собрание АРПП «Отечественный софт»

На площадке РАНХиГС состоялось годовое собрание Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Эксперты подвели итоги деятельности АРПП, представили результаты опросов о динамике рынка разработки ПО, а также оценили подготовленные государством меры поддержки для ИТ-отрасли.

Особое внимание эксперты уделили беспрецедентным мерам поддержки, которые в короткие сроки были предоставлены ИТ-отрасли государством, — и становятся все доступнее для игроков рынка. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, рассказал о том, что ведомство сейчас готовит новые требования к аккредитованным компаниям. В них предлагается снять ограничения по численности сотрудников ИТ-компаний, уменьшить необходимый объем профильной выручки с 90 до 70 процентов, а также расширить виды такой выручки: туда попадает и выручка от рекламы на площадке, сервисов по подписке. Кроме того, возможность получать льготы предоставляется тем компаниям, которые внедряют российский софт, даже если этот софт им не принадлежит. В «профиль» аккредитованных ИТ-компаний предлагается включить и разработчиков, и продавцов российских программно-аппаратных комплексов (ПАК).

«Поправки в Налоговый кодекс согласовали с Минфином. Рассчитываем в конце апреля внести финальный вариант поправок на рассмотрение правительства. Мы планируем существенным образом увеличить охват тех компаний, которые будут пользоваться льготами», — отметил Максут Шадаев.

По словам Шадаева, в ведомстве надеются, что уже в мае будет работать по новым правилам отбор заявок ИТ-компаний на получение грантов и запустится механизм льготных кредитов. Также министр обратил внимание на уже запущенную форму на портале Госуслуг для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний, которые имеют право на отсрочку от армии, и на скорое внедрение механизма получения льготной ипотеки.

«Мы давно просили льготную ипотеку. И это реальный инструмент привязки, конечно, людей, программистов особенно, к, что называется, земле. Поэтому очень хорошо, что оно наконец-то реализуется, тем более под такие проценты. Ну и отсрочка от армии. В текущей ситуации у нас разработчики нежные, как цветы: ветерок подул, и они все сразу там начали колебаться, бежать, у кого ноги есть. И, конечно, если есть просто элементы, факторы устойчивости, которые им обеспечивают такую стабильную ситуацию и убежденность, что им не придется завтра воевать, то они сразу значит, я думаю, начнут возвращаться. Уже пошла кстати тенденция возврата», — отметила Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт».

ИТ-отрасль давно находится в числе приоритетных с точки зрения господдержки и систематически получает инициативы для облегчения налоговой нагрузки и улучшения условий работы в РФ. Приняты уже два пакета специальных мер, третий в разработке. 2 марта был подписан указ президента, который утвердил новые меры поддержки для ИТ-сектора. Среди них льготные кредиты на обеспечение деятельности и реализацию новых проектов по ставке, не превышающей 3 процента, нулевая ставка по налогу на прибыль, освобождение от налогового, валютного и других видов госконтроля на срок до трех лет, гранты, льготная ипотека, отсрочка от армии.

Наталья Касперская отметила скорость и качество разработки мер поддержки, которых удалось достичь благодаря активной работе АРПП совместно с Минцифрой. «Очень у нас хорошо, энергично и интенсивно, скомпоновано так, качественно идет работа и результаты, соответственно, не заставят себя ждать. Вот именно, может, поэтому пакет мер поддержки по софту был принят гораздо быстрее, потому что ассоциация занимает очень такую активную позицию. Ну и Минцифры поддерживает нас», — рассказала эксперт.

«Правительство большое внимание уделяет возможностям развития как сектора ИТ, так и, в целом, цифровизации, так и электронике, которая обеспечит инфраструктурное продвижение всех этих ИТ-решений. Поэтому, все у нас получится, со всем мы с вами справимся. У меня в этом нет никаких сомнений. Просто, в очередной раз надо затянуть пояса потуже и быстро принимать решения в условиях мгновенно меняющегося мира. А мир изменился, он прежним уже никогда не будет. И я уверен, что в этом мире, если мы с вами будем четко и слаженно совместно работать, нас ждет самое светлое будущее», — отметил Василий Шпак, заместитель главы Министерства промышленности и торговли.

По результатам опроса ИТ-компаний, который представила Наталья Касперская, самыми востребованными льготами оказались налоговый маневр и грантовая поддержка. Среди тех мер, которые ИТ-специалисты хотели бы еще получить: стимулирование покупки отечественного ПО, отмена НДФЛ, увеличение социальной и грантовой поддержки.

Все уже предоставленные и готовящиеся меры поддержки, по мнению экспертов, направлены на укрепление российской ИТ-отрасли и на развитие импортозамещения, которое в условиях санкций и ухода западных компаний является ключевой задачей. «Некая картина, которая сейчас вполне возможна, — это возможность превращения вот этого количества мер поддержки в новое качество, ну и прежде всего в развитие рынка. В развитие рынка, которое, возможно, пойдет сейчас по пути достаточно быстрого развития. Возможно, произойдет консолидация каких-то сегментов рынка. Возможно, появятся какие-то альянсы и консорциумы. <…> Это ведь путь, действительно, к созданию новых отечественных вендоров, которые смогут привлекать инвестиции, которые, кстати говоря, в России сейчас вполне доступны. Деньги заперты в России. В каком-то смысле это тоже наш с вами шанс», — заявил Константин Паршин, вице-президент Фонда «Сколково».