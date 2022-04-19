Малышева перечислила условия для здорового сна

Малышева посоветовала убирать гаджеты и засыпать в прохладной комнате для здорового сна

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили условия, соблюдение которых поможет человеку быстро заснуть. По словам специалистов, для этого необходимо перестать использовать гаджеты перед сном и ложиться спать в прохладной комнате. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Медики объяснили, что за сон в оргазме человека отвечает мелатонин — гормон сна. По этой причине они рекомендовали избегать использование гаджетов перед сном. «Синий свет блокирует мелатонин. Это телефон, это телевизор, это компьютер», — предупредила Малышева. Она посоветовала перед сном убирать из спальни технику.

Еще одним условием здорового сна доктора назвали правильную температуру в комнате. «Самый комфортный сон — при температуре от 18 до 22 градусов», — отметил Продеус. Спать необходимо с открытым окном, помещение должно быть прохладным, добавила Малышева. По словам врачей, в тепле должны быть только ноги.

Врачи также рекомендовали слушать перед снов звуки природы. «Есть такое понятие — белый шум — это шум моря, шум дождя, которые у нас ассоциируются с каким-то спокойствием, природным явлением. И этот белый шум настраивает мозг на сон, на отдых», — пояснил Продеус.

Ранее Малышева рассказала о неожиданной пользе теплой ванны. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале вместе с соведущим Андреем Продеусом она сообщила, что пребывание в теплой воде может помочь при почечных коликах.