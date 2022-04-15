Малышева рассказала о неожиданной пользе ванны

Телеведущая Малышева заявила, что теплая ванна может снизить боль при почечной колике

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала о неожиданной пользе теплой ванны. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале вместе с соведущим Андреем Продеусом она сообщила, что пребывание в теплой воде может помочь при почечной колике. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что теплая ванна может снизить боль при почечной колике, возникающей из-за отхода камней. «Речь идет о спазме мочеточника, мочеточник [в ванне] может расслабиться, и камень может проскочить», — добавила Малышева. Другой ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, отметил, что неприятные ощущения при применении этого способа проходят примерно через 5-10 минут.

Вместе с тем медик подчеркнула, что такой метод допустимо использовать только при почечной колике. При другом виде боли, по ее словам, садиться в теплую ванну неправильно.

Ранее Малышева также предупредила об опасности аспирина. Она рассказала, что прием этого препарата может спровоцировать желудочное кровотечение. Безопасным лекарством, который может заменить аспирин, по словам ведущей, является парацетамол.

