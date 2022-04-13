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Малышева предупредила об опасности популярного препарата

Врач Елена Малышева заявила, что аспирин может вызвать желудочное кровотечение

Фото: Globallookpress.com

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности аспирина. По их словам, прием этого популярного препарата может вызвать желудочное кровотечение. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«От аспирина могут быть кровотечения желудочные, это все-таки препарат с рисками», — заявила Малышева. Cпециалисты также отметили, что аспирин запрещен детям. Прием этого препарата несовершеннолетними может привести к острой печеночной недостаточности, известной как синдром Рея, пояснил Гандельман.

При этом Гандельман обратил внимание на то, что аспирин может помочь в критических ситуациях. «Если случается сердечный приступ, то самый надежное — это разжевать таблетку аспирина», — пояснил он.

Малышева также рассказала, что безопасным препаратом, который может заменить аспирин, является парацетамол. «Парацетамол — это единственный препарат с доказанной безопасностью для беременных и кормящих матерей», — резюмировала доктор.

Ранее об опасных последствиях приема аспирина предупреждал врач Александр Мясников. Доктор заявил, что прием препарата без назначения врача и без необходимости может привести к инсульту.

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Олег Давыдов
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