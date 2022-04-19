Популярная арабская страна увеличила срок безвизового пребывания для туристов

Власти ОАЭ увеличили срок безвизового нахождения туристов в стране до 60 дней

Власти ОАЭ изменили сроки безвизового пребывания иностранных путешественников в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, срок нахождения туристов без виз в популярной арабской стране увеличен в два раза — до 60 дней. При этом уточняется, что разрешение на въезд может быть как однократным, так и многократным — отдыхающие могут продлить их на аналогичный период.

Таким образом, россияне имеют право на получение бесплатных виз при въезде в ОАЭ и могут находиться на территории страны с целью туризма до 90 дней в 180-дневный период.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших российских авиакомпаний, Red Wings, с 27 апреля начнет совершать полеты в ОАЭ на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В связи с тем, что на рейсы заявлены российские ближнемагистральные лайнеры, на маршруте предусмотрена техническая остановка в Махачкале для дозаправки.

