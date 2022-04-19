Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная арабская страна увеличила срок безвизового пребывания для туристов

Власти ОАЭ увеличили срок безвизового нахождения туристов в стране до 60 дней

Фото: Drahoslav Ramik / Globallookpress.com

Власти ОАЭ изменили сроки безвизового пребывания иностранных путешественников в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, срок нахождения туристов без виз в популярной арабской стране увеличен в два раза — до 60 дней. При этом уточняется, что разрешение на въезд может быть как однократным, так и многократным — отдыхающие могут продлить их на аналогичный период.

Таким образом, россияне имеют право на получение бесплатных виз при въезде в ОАЭ и могут находиться на территории страны с целью туризма до 90 дней в 180-дневный период.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших российских авиакомпаний, Red Wings, с 27 апреля начнет совершать полеты в ОАЭ на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В связи с тем, что на рейсы заявлены российские ближнемагистральные лайнеры, на маршруте предусмотрена техническая остановка в Махачкале для дозаправки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Спрогнозирован пик распространения лесных пожаров в России
Тарасова оценила шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок
Макрон и Ле Пен нашли согласие в одном вопросе
Директор российской школы объяснил камеру в туалете заботой о здоровье детей
Ребенок принес в детский сад текилу и распил вместе с друзьями
Бывший стилист Бейонсе умер в 38 лет
Великобритания решила не считать Мосбиржу биржей
Ветеран «Альфы» перечислил особенности штурма «Азовстали»
Россия призвала США обсудить договор о неразмещении оружия в космосе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.