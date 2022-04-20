Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Майор полиции зарезал россиянина после ДТП

В Батайске экс-полицейский зарезал водителя после ДТП, возбуждено дело об убийстве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В городе Батайске после ДТП произошло убийство: водитель зарезал другого. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве против 40-летнего местного жителя. Он — майор полиции, ранее возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Батайска, уточняет издание 161.RU. По предварительным данным, в момент совершения преступления экс-полицейский находился под действием наркотических веществ.

По версии следствия, 19 апреля на улице Клары Цеткин подозреваемый в ходе дорожного конфликта ударил ножом в грудь 38-летнего россиянина, который скончался в больнице от полученного ранения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Минобороны отчиталось об ударах высокоточными ракетами по позициям ВСУ
В США допустили участие НАТО в эвакуации из Мариуполя с разрешения России
России предрекли длительную стагнацию на рынке жилья
Генсек ООН сообщил о намерении посетить Москву и Киев
ФСБ пресекла хищение денег в филиалах Российской академии народного хозяйства
Названы лучшие прически на лето 2022 года
Бывалый кит со шрамами на плавнике погнался за огромными хищниками
В Москве мошенники обманули монастырь на четверть миллиона рублей
Названа вероятность смертной казни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.