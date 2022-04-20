Смартфоны Samsung получат аккумуляторы от электрокаров

The Elec: Samsung применит в батареях смартфонов технологию от электрокаров

Samsung собирается применить технологию проектирования батарей для электромобилей при создании аккумуляторов для смартфонов. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Согласно отраслевым источникам, Samsung SDI — дочерняя компания Samsung — начнет применять новый метод создания батарей при проектировании аккумуляторов для смартфонов. Ранее он использовался при разработке батарей для электрокаров. Специалисты называют данную технологию методом укладки (stacking), которая позволяет более плотно упаковывать компоненты аккумулятора. В этом случае при одинаковых габаритах можно достичь увеличенной емкости.

Аккумуляторы, изготовленные с использованием метода укладки, имеют как минимум на 10 процентов большую емкость, чем батареи, произведенные традиционным «рулонным» способом. Например, актуальный флагман Samsung Galaxy S22 Ultra, если бы его батарея была произведена методом укладки, получил бы увеличенную емкость аккумулятора — 5500 против 5000 миллиампер-часов.

По словам специалистов, компоненты в плоских рулонных батареях нельзя упаковывать плотно, так как в этом случае можно нарушить целостность аккумулятора. Многослойная конструкция решает эту проблему, позволяя эффективно заполнить пространство между компонентами.

В конце лета 2020 года Samsung выпустила смартфон с аккумулятором повышенной емкости. Модель Galaxy M51 получила батарею емкостью 7000 миллиампер-часов.