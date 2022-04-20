Невеста пообещала жениху сюрприз и ранила его ножом

NDTV: невеста под предлогом сюрприза ранила жениха ножом в шею

Жительница индийского города Чодаварам, штат Андхра-Прадеш, которую родители хотели выдать замуж, ранила жениха ножом, предварительно пообещав ему сюрприз. Об этом сообщает NDTV.

В мае 22-летняя женщина по имени Пушпа должна была выйти замуж за мужчину по имени Раму Наиду — ученого, работающего в индийском Совете по научным и промышленным исследованиям. Жениха выбрали для нее родители. Женщина была против этого брака, но они не слушали ее протестов.

Тогда невольная невеста назначила жениху встречу возле храма на вершине холма под предлогом того, что она устроит для парня сюрприз. Когда он пришел, невеста порезала ему шею ножом и скрылась, оставив истекать кровью.

Пострадавшего госпитализировали, а женщина была задержана. В полиции сообщили, что перед встречей Пушпа купила три ножа. «Ранее она не совершала преступлений», — заявил старший офицер полиции С Гоутхами. После этого ее исключили из учебного заведения, где она училась.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Аурайя, штат Уттар-Прадеш, невеста разозлилась на поведение жениха во время свадебной церемонии и отказалась выходить за него замуж в последний момент. Родные невесты пытались уговорить ее изменить решение, но она была непреклонна.