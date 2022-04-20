Шестеро детей пострадали при распылении перцового баллона в российской школе

В школе Нижнего Новгорода после распыления перцового баллончика пострадали шестеро детей

В школе Нижнего Новгорода из-за распыления перцового баллончика шесть детей пострадали. Об этом заявили в Минздраве российского региона, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, шестерых школьников госпитализировали, трое из них находятся в реанимации.

Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, всем пострадавшим около 16 лет. Причины произошедшего выясняются.