Путин вспомнил о погибшем друге

Президент России Путин вспомнил о погибшем на соревнованиях университетском друге

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» вспомнил о друге, погибшем на спортивных соревнованиях. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«У меня друг в университете погиб на соревнованиях. Бросок сделал вперед... Бывает, к сожалению», — рассказал глава государства, беседуя с одним из участников встречи, победителем конкурса «ТопБЛОГ» Дмитрием Чешевым.

Блогер сообщил, что получил травму в 21 год, выполняя сальто в спортивном зале: неудачно упал, повредил спинной мозг и оказался в инвалидном кресле. «То, что вы нашли себя, несмотря на эту травму тяжелую, это здорово», — ответил ему Путин.

7 октября 2021 года школьный друг российского лидера Виктор Борисенко рассказал о детстве президента. По его словам, Путин заступался за слабых, любил играть в прятки и в мушкетеров, а также любил петь песни группы The Beatles.