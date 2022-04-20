В российском техникуме объяснили кадры с роющими окопы во дворе студентами

В техникуме Чувашии объяснили, что студенты рыли окопы во дворе по программе сборов

В Новочебоксарском политехническом техникуме в Чувашии заявили, что студенты рыли окопы на занятии по ОБЖ по программе сборов. Так объяснил появившиеся в сети кадры преподаватель учебного заведения Владислав Матузас, его цитирует РИА Новости.

По его словам, учебные сборы в российском техникуме проходят согласно приказу Минобороны и Минобразования от 2010 года о мероприятиях подготовки граждан к военной службе. Педагог подчеркнул, что рытье окопов уже 12 лет включено в учебную программу и никак не связано со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.

«По программе ОБЖ 70 процентов учебного времени уделяется подготовке граждан по основам военной службы. В программу обучения входят 35-часовые учебные сборы, где практически отрабатываются навыки полученных на предмете ОБЖ теоретических знаний», — рассказал Матузас.

Он подчеркнул, что каждый учащийся обязан пройти подобные учебные сборы при отсутствии медицинских противопоказаний. В них входят огневая, строевая и тактическая подготовка, пояснил преподаватель.

Видео со студентами, которые роют окопы, появилось в сети в среду, 20 апреля. В местной группе во «ВКонтакте» тогда писали, что занятие проходило в рамках «сборов по обучению начальным знаниям обороны» и должно было помочь студентам приобрести и усовершенствовать знания и навыки, присущие «будущим военнослужащим».