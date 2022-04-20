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Назван самый вредный способ похудения

Диетолог Маргарита Королева предупредила об опасности голодания при похудении

Фото: Shutterstock

Диетолог Маргарита Королева назвала голодание самым вредным способом похудения. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалистки, эффект от голодания кратковременный, а потерянные килограммы быстро вернутся после того, как человек снова начнет есть. Более того, в этом случае появляется опасность, что будет набран дополнительный вес. «Человеку хочется вернуться к излюбленным продуктам, он начинает отдавать предпочтение продуктам, содержащим избыточное количество углеводов, продуктам с высоким гликемическим индексом, и при наличии уже имеющихся метаболических нарушений в организме это может привести не только к набору веса, но и к сахарному диабету второго типа», — объяснила она.

Диетолог предупредила, что после голодания возрастает риск болезней сердца и сосудов, а также онкологических заболеваний. По словам Королевой, избыток жира в составе жировой ткани является фактором для формирования провоспалительных компонентов в составе жировых клеток и жировой ткани или провоспалительных цитокинов. А при высоком показателе кортизола на фоне стресса, может быть обеспечен запуск ненужных процессов в организме.

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Марина Королева порекомендовала худеющим, в первую очередь, изменить свой образ жизни и систему питания. «Только при дробном питании и регулярном поступлении всех необходимых компонентов: белков, жиров, биологически активных компонентов, ферментов и других необходимых для поддержания всех метаболических процессов в организме веществ мы можем расставаться с лишними килограммами», — заключила она.

Ранее диетолог Олег Ирышкин развеял мифы о полезных продуктах. Он рассказал, что чрезмерное употребление яиц, молока и тунца может нанести вред здоровью.

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Рузанна Акмалтдинова
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