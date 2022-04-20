Назван самый вредный способ похудения

Диетолог Маргарита Королева предупредила об опасности голодания при похудении

Диетолог Маргарита Королева назвала голодание самым вредным способом похудения. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалистки, эффект от голодания кратковременный, а потерянные килограммы быстро вернутся после того, как человек снова начнет есть. Более того, в этом случае появляется опасность, что будет набран дополнительный вес. «Человеку хочется вернуться к излюбленным продуктам, он начинает отдавать предпочтение продуктам, содержащим избыточное количество углеводов, продуктам с высоким гликемическим индексом, и при наличии уже имеющихся метаболических нарушений в организме это может привести не только к набору веса, но и к сахарному диабету второго типа», — объяснила она.

Диетолог предупредила, что после голодания возрастает риск болезней сердца и сосудов, а также онкологических заболеваний. По словам Королевой, избыток жира в составе жировой ткани является фактором для формирования провоспалительных компонентов в составе жировых клеток и жировой ткани или провоспалительных цитокинов. А при высоком показателе кортизола на фоне стресса, может быть обеспечен запуск ненужных процессов в организме.

Марина Королева порекомендовала худеющим, в первую очередь, изменить свой образ жизни и систему питания. «Только при дробном питании и регулярном поступлении всех необходимых компонентов: белков, жиров, биологически активных компонентов, ферментов и других необходимых для поддержания всех метаболических процессов в организме веществ мы можем расставаться с лишними килограммами», — заключила она.

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