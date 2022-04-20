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Ле Пен назвала эмбарго на импорт энергоресурсов из России «харакири для Европы»

Кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что эмбарго на импорт нефти не навредит РФ
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Rit Heize / Globallookpress.com

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе теледебатов с действующим главой государства Эммануэлем Макроном назвала возможное введение эмбарго на импорт российских энергоресурсов «харакири для Европы», которое не навредит самой России, сообщает ТАСС.

«Мы не должны совершать харакири, надеясь, что это навредит России, в то время как она сама найдет, куда экспортировать нефть и газ», — заявила она.

По ее словам, решение о принятии данной меры было бы ошибочным, поскольку это оказало бы сильное негативное влияние на французов. Кроме того, Ле Пен уверена, что такой шаг привел бы к сближению РФ и Китая. «Я опасаюсь, что в итоге появится военная и экономическая сверхдержава, что создало бы большую опасность для Франции и Европы», — подытожила она.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала, что Германия поставила перед собой цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Политик подчеркнула, что Германия не может исправить свои прошлые ошибки, но может сейчас снизить импорт российских энергоносителей.

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Марина Совина
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