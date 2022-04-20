Раскрыт необычный способ заработать на недвижимости в Москве

Риелтор Кобаладзе посоветовал зарабатывать на бронировании жилья в Москве

В Москве можно зарабатывать на бронировании жилья в новостройках, этот необычный способ инвестирования в недвижимость раскрыл риелтор Ярослав Кобаладзе. Описание схемы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист посоветовал вкладываться в недвижимость — такие инвестиции остаются привлекательными, подчеркнул он: только за последний год (с середины апреля 2021-го) средняя стоимость квадратного метра на московском рынке новостроек выросла более чем на 21 процент.

«Несмотря на значительный рост цен и высокую общую стоимость жилья в Москве, инвестиции в жилье могут быть интересны и людям с минимальной суммой. В моей практике недавно был случай, когда клиентка смогла получить хороший доход от вложения 200 тысяч рублей в объект бизнес-класса», — поделился Кобаладзе.

Суть схемы заключается в том, что клиентка забронировала квартиру до старта продаж комплекса за 14,5 миллиона рублей. Это обошлось ей в 200 тысяч. К моменту официального старта продаж аналогичные квартиры у застройщика уже продавались за 20 миллионов. За период действия брони с помощью риелтора был найден покупатель, готовый приобрести объект за 16,9 миллиона рублей.

«Учитывая все дополнительные расходы, клиентка, вложившая 200 тысяч рублей, за несколько месяцев смогла заработать миллион рублей», — указал эксперт.

Ранее россиянам отсоветовали тратить наличные на покупку квартир. Есть возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить, указали специалисты.