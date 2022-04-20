Россия продала Китаю тысячи тонн угля со скидкой

Китай закупил в марте 1,4 миллиона тонн коксующегося угля из России со скидкой

В марте Китай увеличил импорт коксующегося угля из России более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Россия продает топливо со скидкой на фоне эмбарго со стороны ряда государств, сообщает Bloomberg.

Согласно данным китайской таможни, в марте импорт российского коксующегося угля, необходимого в сталелитейном производстве, увеличился на 850 тысяч тонн в годовом выражении, до 1,4 миллиона тонн. Крупнейшая экономика Азии покупает дешевый российский уголь на фоне отказа от импорта со стороны Евросоюза и Японии. Стоимость российского угля, несмотря на некоторый рост в прошлом году, все еще ниже, чем у других поставщиков, таких как Индонезия и Монголия.

В прошлом месяце Китай нарастил добычу угля до рекордного уровня для обеспечения безопасности поставок на фоне российско-украинского кризиса. Однако местное топливо отличается низким качеством и не подходит для сталелитейных заводов, поэтому производители стали по-прежнему зависят от зарубежных поставщиков коксующегося угля.

С начала 2022 года экспорт угля из России резко упал на фоне введенных санкций из-за спецоперации на Украине. От импорта отказались страны Евросоюза в рамках пятого пакета санкций. Эксперты считают, что российские поставщики угля могут столкнуться с трудностями при переориентации поставок на азиатские рынки из-за негарантированного спроса.