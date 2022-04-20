Освобожденный по УДО убийца погиб в ДТП на пути из колонии домой

Освобожденный по УДО убийца погиб в автомобильной аварии на пути из колонии домой

В Екатеринбурге освобожденный по УДО убийца погиб в автомобильной аварии на пути из колонии домой — родственники везли его из тюремной больницы, но попали в ДТП. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает E1.ru.

По данным издания, картина ДТП была следующая: грузовик КамАЗ не соблюдал дистанцию и столкнулся с тягачом Volvo, а Lada Kalina позади врезалась в КамАЗ. В авто было трое мужчин, среди которых и 81-летний пенсионер. Пока другие осматривали последствия ДТП, он скончался в машине. При этом предполагается, что причиной смерти могло быть не столкновение.

Источник издания утверждает, что восемь лет назад этот пожилой мужчина убил свою сожительницу в ходе бытового конфликта. Его осудили на девять лет. Преступник отбывал наказание в колонии в Каменске-Уральском. Относительно недавно его перевели в ИК № 2 в Екатеринбурге на лечение, а затем и вовсе условно-досрочно освободили из-за тяжелой болезни — гангрены и заражения крови. В день ДТП родственники повезли заключенного домой из тюремной больницы, но не успели довезти. Точную причину смерти помогут установить экспертизы.