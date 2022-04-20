Женщина подарила племяннику выигрышный лотерейный билет и пожалела об этом

The Sun: женщина подарила племяннику выигрышный лотерейный билет и потребовала деньги себе

Пользовательница Reddit подарила племяннику лотерейный билет, но пожалела об этом, когда ее подарок принес ему богатство. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины, она переживает тяжелый период своей жизни. После увольнения с работы она с трудом оплачивает счета и питается впроголодь. Несмотря на это, в день рождения сына сестры она купила ему единственный подарок, который могла себе позволить — лотерейные билеты.

Один из подаренных билетов принес племяннику крупную денежную сумму. Узнав о выигрыше, женщина связалась с сестрой и потребовала три четверти выигрыша. Сестра разозлилась на родственницу и отказалась это обсуждать. Тогда та решила написать племяннику, но тот ее заблокировал.

По словам женщины, в отличие от нее, ее сестра и ее муж — обеспеченные люди, а их племянник может ни в чем себе не отказывать. Тем временем ей не хватает денег даже на самое необходимое. «Дело в том, что мне нужны эти деньги, — объясняет она. — От этого зависит, ем я или нет».

Пост собрал сотни комментариев на Reddit. «Не дарите лотерейные билеты в качестве подарков, если вы не готовы отказаться от возможности выиграть», — написал один из комментаторов. «Извините, я понимаю, что вы в ужасном финансовом положении, но билет подарен племяннику, теперь он его, и вы не имеете на него прав, — заключил другой.

Ранее сообщалось, что в США женщина выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) по лотерейному билету. Она рассказала, что получила выигрышный билет в подарок от мужа, который хотел поднять ей настроение после недели неудач на работе.