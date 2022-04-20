Россияне массово захотели провести майские праздники на даче

ВЦИОМ: 42 процента россиян хотят провести предстоящие майские праздники на даче

Россияне массово захотели провести предстоящие майские праздники на даче — в подобном желании признались 42 процента опрошенных граждан. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

При этом, согласно полученным данным, отправиться в поездку на Черноморское побережье Кавказа планируют лишь три процента респондентов, в Крым — два процента.

Что касается зарубежных направлений, то подобный вариант отдыха рассматривают также два процента россиян — на постсоветском пространстве предпочтения отдаются в пользу Абхазии, Белоруссии и Узбекистана, за пределами бывшего СССР интерес, в основном, к путешествиям в Румынию и Турцию.

Также, по информации ВЦИОМ, ничего не планировали на предстоящие длинные выходные 85 процентов опрошенных, а не смогут отдохнуть в ближайшие праздники пять процентов.

Ранее сообщалось, что отечественные туристы активно бронируют гостиницы в Санкт-Петербурге на майские праздники. Согласно полученным данным, уровень бронирований объектов размещения в Северной столице составил 18,2 процента. На втором месте оказалась Москва с долей 11,7 процента.