Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне массово захотели провести майские праздники на даче

ВЦИОМ: 42 процента россиян хотят провести предстоящие майские праздники на даче

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россияне массово захотели провести предстоящие майские праздники на даче — в подобном желании признались 42 процента опрошенных граждан. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

При этом, согласно полученным данным, отправиться в поездку на Черноморское побережье Кавказа планируют лишь три процента респондентов, в Крым — два процента.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Что касается зарубежных направлений, то подобный вариант отдыха рассматривают также два процента россиян — на постсоветском пространстве предпочтения отдаются в пользу Абхазии, Белоруссии и Узбекистана, за пределами бывшего СССР интерес, в основном, к путешествиям в Румынию и Турцию.

Также, по информации ВЦИОМ, ничего не планировали на предстоящие длинные выходные 85 процентов опрошенных, а не смогут отдохнуть в ближайшие праздники пять процентов.

Ранее сообщалось, что отечественные туристы активно бронируют гостиницы в Санкт-Петербурге на майские праздники. Согласно полученным данным, уровень бронирований объектов размещения в Северной столице составил 18,2 процента. На втором месте оказалась Москва с долей 11,7 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о будущем кандидате в президенты от партии Трампа
Путин оценил возможность изменения позиции Европы по отношению к России
Молдавия смогла вовремя расплатиться с «Газпромом»
Раскрыты правила перепланировки квартир с газом
Известный комик назвал ошибкой участие в КВН
Медведев раскрыл смысл спецоперации России на Украине
Россиянин на BMW протаранил автомобиль полицейских
США уличили в использовании украинского кризиса для очернения Китая
Жителей Москвы и области предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ
Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.