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Россияне массово устремились в один регион России на майские праздники

Уровень бронирований объектов размещения в Санкт-Петербурге на май составил 18 процентов

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Отечественные туристы активно бронируют гостиницы в Санкт-Петербурге на майские праздники. О том, что россияне массово устремились на отдых в один регион России, стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, уровень бронирований объектов размещения в Северной столице составил 18,2 процента, что на 130 процентов больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Москва с долей 11,7 процента (популярность за год сократилась на 19 процентов), на третьем — Сочи с 8,9 процентами заказов (это в полтора раза больше, чем в аналогичное время в прошлом году). В топ-5 также вошли Казань с долей 5,3 процента и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6 процента заказов.

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Отмечается, что длительность пребывания в отелях на весенние праздники составляет в среднем 2,5 дня. На сутки совершают бронирования в 30 процентах случаев, на двое суток — 28 процентов, на трое — 25 процентов, на четверо — восемь процентов, остальные девять процентов останавливаются на пять ночей и более. Дольше всего среди популярных направлений туристы планируют пребывание в Сочи — 3,1 дня, следом идет Санкт-Петербург — 2,8 дня, на третьем месте Казань — 2,6 дня.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно бронировать туры в Турцию на майские праздники и на июнь. Повышенный интерес к курорту связан как с приближением летнего сезона, так и с расширением возможностей по перелетам. 

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Валентина Процкова
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