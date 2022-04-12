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Россияне массово устремились в одну пляжную страну на майские праздники и летом

В Fun&Sun отметили повышенный спрос на туры в Турцию на майские праздники и на июнь

Фото: Bakhrom Tursunov / Unsplash

Россияне активно бронируют туры в Турцию на майские праздники и на июнь — массовый спрос зафиксировали многие туроператоры. О том, что россияне устремились на отдых в одну пляжную страну, сообщает РИА Новости.

Повышенный интерес к курорту связан как с приближением летнего сезона, так и с расширением возможностей по перелетам. «Среди бронирований есть как переносы ранее не состоявшихся путешествий, так и новые бронирования», — отметили в пресс-службе Fun&Sun (ранее «TUI Россия»).

Из Москвы в Анталью летают прямыми рейсами авиакомпаний Red Wings, Pegasus Airlines, а с конца апреля к ним добавятся перелеты Turkish Airlines. Помимо этого, в Турцию с пересадкой в Сочи летают «Аэрофлот» и «Россия».

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«Есть возможность отправиться на морские курорты Турции и из других российских городов на прямых рейсах Red Wings и Turkish Airlines: из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Махачкалы, Сочи, Казани, Уфы и Самары», — пояснили в Fun&Sun.

При этом в Tez Tour рассказали, что у них наибольшим спросом пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Венесуэлу.

В начале июня стало известно, что отечественные туристы на майские праздники раскупили почти все места в отелях Подмосковья. Быстрее всего были раскуплены места в гостиницах премиум-сегмента, сутки проживания в которых обходятся отдыхающим в 20-25 тысяч рублей с человека.

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Ксения Мельникова
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