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Россияне массово устремились в один регион на майские праздники

Туроператоры: раскуплены почти все места в отелях Подмосковья на майские праздники

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Отечественные туристы раскупили почти все места в отелях Подмосковья — массовый спрос на это направление в период майских праздников зафиксировали многие туроператоры. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, в турагентствах столичного региона к настоящему моменту распродано 80 процентов путевок на май. «Через семь-десять дней мы направление "Подмосковье" закроем», — рассказала менеджер одного из крупных столичных туроператоров Наталья Байко.

По ее словам, быстрее всего были раскуплены места в гостиницах премиум-сегмента, сутки проживания в которых обходятся отдыхающим в 20-25 тысяч рублей с человека. При этом специалист обратила внимание, что на апрельские выходные свободных мест по данному направлению уже нет.

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«Все то, за чем туристы привыкли ездить в Европу, можно найти и в области. Здесь есть отели, имеющие на территории несколько бассейнов с водой из разных морей: хочешь — Черного, хочешь — Мертвого. И некоторые из них находятся под открытым небом и подогреваются, чтобы пользоваться ими можно было в любое время года», — отметила Байко.

Эксперт пояснила, что из-за роста курса доллара и цен на авиабилеты большинству соотечественников стали не по карману путешествия за границу, в связи с чем они активно начали скупать туры по внутрироссийским направлениям.

Ранее в апреле сообщалось, что на Черноморском побережье Кубани россияне раскупили половину всех мест в отелях и апартаментах на летний период. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, в настоящее время забронировано и выкуплено более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье и около 30 процентов — на Азовском. 

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Валентина Процкова
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