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Макрон оценил идею Ле Пен о выходе Франции с энергорынка Евросоюза

Кандидат в президенты Макрон назвал идею Ле Пен о выходе Франции с энергорынка ЕС ошибкой
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Действующий президент Франции и кандидат на пост главы государства Эммануэль Макрон оценил предложение своего конкурента на выборах Марин Ле Пен уйти с энергетического рынка Евросоюза при ее избрании лидером республики, сообщает РИА Новости.

Макрон назвал идею Ле Пен о выходе Франции с энергорынка ЕС огромной ошибкой. Об этом он сообщил в ходе телевизионных дебатов.

«Реформа европейского рынка не происходит за месяц. То, что вы предложили уйти с европейского энергетического рынка, — это огромная ошибка», — отметил он.

Ранее Ле Пен выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России. По ее мнению, это решение нанесет ущерб гражданам Франции. «Эта мера не повлияет на Россию, но причинит вред французскому народу», — подчеркнула она.

19 апреля политолог и экономист Александр дель Валль предупредил, что эмбарго на российский газ приведет к снижению уровня жизни в Европе. По его мнению, в результате такого решения европейцы не смогут отапливать свои жилища.

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Марина Совина
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