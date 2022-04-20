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Среда обитания

Азиатский Голливуд застроят жильем

На территории студий Shaw Brothers Movietown построят виллы и многоквартирные дома

Фото: Globallookpress.com

В Гонконге решили застроить жильем комплекс студий для съемок фильмов Shaw Brothers Movietown, который называли азиатским Голливудом. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на местный департамент строительства.

На территории Clear Water Bay займут более 97,5 тысячи квадратных метров. Там возведут 14 трехэтажных вилл и 23 многоквартирных дома высотой от 6 до 11 этажей. В комплексе также разместят зону отдыха и стоянку для автомобилей. Строительство оценили в 485 миллионов долларов.

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Компания Shaw Brothers была основана в 1925 году, она занималась в студиях производством фильмов о кунг-фу. Однако в 2005 году сотрудники переехали в новое место, а комплекс был заброшен. В 2014-м компания Fosun Group выкупила территорию за 1,5 миллиарда гонконгских долларов. В 2015 году Movietown классифицировали как важное историческое сооружение.

В апреле 2021 года компания Reliance Industries Limited приобрела поместье Сток Парк (Stoke Park) в британском графстве Бакингемшир. Место служило декорациями для двух фильмов об агенте британской разведки Джеймсе Бонде, а также для комедии «Дневник Бриджит Джонс» и сериала «Корона».

Нина Ташевская
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