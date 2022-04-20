Школьник рассказал об участии в проекте платформы «Россия — страна возможностей»

Путин высоко оценил идеи участников проектов платформы «Россия — страна возможностей»

Третье заседание Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством президента Владимира Путина, который в своей вступительной речи отметил, что платформа показала свою востребованность, и поблагодарил волонтеров.

В заседании приняли участие не только члены Наблюдательного совета, в числе которых были заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, но и десятка участников проектов платформы. Они рассказали, как конкурсы изменили их жизнь, и предложили свежие идеи по дальнейшему развитию платформы, к которой в 2021 году присоединились 4,7 миллиона россиян, было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов.

По окончании заседания его участники поделились своими впечатлениями с журналистами. Михаил Горяной, генеральный директор китайской торгово-производственной компании JinCheng International, победитель трека «Международный» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» живет в Китае и занимается взаимодействием Дальневосточного федерального округа России и Китая по направлению торговли сырьем АПК и рыбной промышленности, организует импорт-экспорт между Россией и Китаем, представляет интересы ряда российских компаний в Китае. Он назвал встречу «очень долгожданной, нужной, продуктивной и очень насыщенной». По его мнению, и послания коллег, и реакция президента — все было очень позитивно. «У меня одиннадцатилетний опыт работы в Китае, это очень востребовано сегодня. Моя идея была в том, чтобы предложить отработанные техники и методики для выхода на другие рынки, в том числе китайский, — рассказал Михаил Горяной. — Реакция президента была одобрительной, он сказал, что сделает все возможное, чтобы помочь мне в этих начинаниях». По его словам, он очень долго живет вне России, и проект «Лидеры России» — «это некая кульминация моего долгого и долгожданного пути домой». Он считает это прекрасной возможностью для всех соотечественников вернуться в Россию, чтобы здесь работать.

А самый юный участник, одиннадцатилетний московский школьник Александр Кравченко, призер Национальной технологической олимпиады Junior в направлении «Технологии для космоса», знающий более 10 языков программирования, эмоционально рассказал о своих впечатлениях корреспонденту «Ленты.ру»: «Это было для меня довольно необычно и очень круто. И президент наш мне нравится своей крутизной. Я очень доволен и что с президентом пообщался, и что мое предложение о создании команд разработчиков без учета возраста ему понравилось, и что прямо на заседании в проект пригласили. Невероятно!»

Впервые о создании платформы «Россия — страна возможностей» было объявлено в 2017 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, а в 2018 года указом президента России была учреждена одноименная автономная некоммерческая организация. Ее цель — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан страны. За четыре года работы платформы в ее проектах, конкурсах и олимпиадах приняли участие более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Они получили самые разные возможности для развития, среди которых и поступление в ведущие вузы, и стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании России, и образовательные гранты, и реализация собственных проектов, и работа с наставниками из числа ведущих управленцев страны, и путешествия по России, и многое другое.