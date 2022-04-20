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Необычное природное явление из Африки заметили в Сочи

В Сочи пришел песчаный дождь из Северной Африки и окрасил снег в оранжевый цвет

Фото: Tourdom.ru

Туристы заметили на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи необычное природное явление. На это обратил внимание портал TourDom.

Так, путешественники стали активно делиться кадрами снега, окрашенного в желто-оранжевый цвет, в социальных сетях. «У нас дождик шел, все покрылось красновато-желтоватым песком», — писали юзеры в комментариях. Похожее явление наблюдали также в Краснодаре и Горячем Ключе.

По словам синоптиков, причиной стал песчаный дождь, который пришел с территории Северной Африки. Такое явление характерно для летних месяцев, однако в этом году его заметили уже в апреле. «В целом ничего экстремального в песчаном дожде нет, это часть жизни нашего региона», — пояснила «Российской газете» член сочинского отделения РГО Юлия Набережная.

Ранее в декабре 2021 года в Анапе плотный слой морской пены накрыл пляж — происходящее на побережье Черного моря вызвало удивление россиян. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как береговая линия длиной несколько сотен метров покрыта плотной белой массой. Также можно заметить, что количество пены увеличивается с каждой новой волной, а некоторые куски воздушной субстанции летают на ветру.

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Мария Гейн
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