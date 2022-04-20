США разрешили НКО заниматься в России проектами по строительству демократии

Минфин США разрешил НКО проводить сделки для «строительства демократии» в России

Министерство финансов США разрешило некоммерческим организациям (НКО) проводить различные сделки, подпадавшие ранее под санкции, для осуществления деятельности, которая связана с гуманитарными проектами и «строительством демократии» в России и на Украине. Об этом говорится в генеральной лицензии.

Согласно документу, ведомство разрешает операции, совершающиеся в обычном порядке и необходимые для деятельности НКО. Министерство также позволяет НКО оказывать помощь для гуманитарных нужд. Это касается поставок еды и продовольствия, образовательных проектов, а также проектов, которые связаны со здравоохранением и защитой окружающей среды.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что администрация США на этой неделе может ужесточить режим односторонних санкций против России. Она пояснила, что американские власти все еще рассматривают вопрос о дополнительных антироссийских санкциях, «идет процесс», некоторые из рестрикций изучаются исполнительной властью США.

