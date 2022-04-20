Россиянин организовал наркоплантацию под полом лоджии

В Обнинске полицейские обнаружили под полом лоджии в квартире плантацию конопли

В Обнинске полицейские обнаружили 21 куст конопли под полом лоджии 40-летнего россиянина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе управления МВД России по Калужской области.

Правоохранители вышли на мужчину в ходе мероприятий, направленных на выявление незаконного оборота наркотиков. Под полом лоджии в квартире местный житель установил световые лампы и вентиляцию. В интернете он купил семена и удобрения, посадил и вырастил наркосодержащие растения.

У злоумышленника изъяли 21 куст и 23 грамма наркотика. Организатора плантации задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 («Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта») и части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ.

Жителя Обнинска отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.