Владимир Путин поддержал идею о внедрении в школах советников директора по воспитанию

Под председательством президента России Владимира Путина состоялось третье очное заседание наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

В нем приняли участие члены наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. Модератором выступил генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На заседании президент России, председатель наблюдательного совета автономнй некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал инициативу участницы конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» Аллы Волковой о реализации проекта «советник директора по воспитанию» по всей стране и о включении победителей конкурса «Флагманы образования» в управленческий образовательный резерв страны.

Алла Волкова — полуфиналист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия — страна возможностей», победитель конкурса «Учитель года России», учитель информатики и физики высшей квалификационной категории, заместитель директора гимназии № 12 города Липецка отметила важность привлечения финалистов и победителей конкурса «Флагманы образования» к экспертной работе и содействия в трудоустройстве в сфере образования. Она предложила. чтобы победители конкурса конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» вошли в региональный управленческий резерв и в дальнейшем продвигали те идеи, которые в конкурсе заложены. Владимир Путин поддержал ее предложение.

«Очень хорошая идея. Это еще один такой социальный лифт, который позволит региональным руководителям найти интересных людей, увлеченных своим делом. Потому что те, кто участвует в таких мероприятиях и участвует успешно, безусловно, заслуживает того, чтобы принимать участие в реализации целей и решении задач, которые стоят перед регионом. Абсолютно полностью согласен и поддерживаю», — отметил он.

Также Алла Волкова напомнила, что в ряде регионов с 1 сентября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников в школу пришли помощники по воспитанию. Она отметила, что это люди новой формации. По ее словам, очень важно, чтобы такие советники появились во всех школах Российской Федерации.

«Что касается советников директоров школ по воспитательной работе, действительно, они сейчас в качестве эксперимента введены в десяти регионах Российской Федерации, а на следующий год будут введены в 35 регионах, но в целом они должны работать по всей стране», — отметил Владимир Путин.

Президент России добавил, что быть советником директора по воспитательной работе — особая миссия. Он отметил необходимость помочь молодым людям сориентироваться в современном потоке информации, помочь отсечь второстепенное, ложное от важного, продемонстрировать школьникам настоящие ценности.

«Необходимо, чтобы советник директора по воспитательной работе сам отвечал высочайшим требованиям в работе с людьми, с молодыми людьми, со школьниками. Чтобы он сам был интереснее, чем интернет. Здесь нужны люди, которые безусловно понимают значимость своей деятельности, отдают себе отчет в том, какая ответственность на них лежит и нужны люди, увлеченные своим делом. Иначе, будет очень сложно. Формальный подход пойдет только во вред. Скомпрометирует саму идею. Это не просто строчка в перечне должностей, это миссия особая — воспитание детей», — сказал президент.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов также отметил, что проект «Советник директора по воспитанию» привел к значительным изменениям во внутреннем климате школ. Министр отметил рост интереса учащихся к дополнительному образованию и внеурочной деятельности.