Названы главные ошибки в начале отношений

Психолог Абрамова назвала главной ошибкой в начале отношений отсутствие договоренностей

Когда люди начинают отношения, им важно составить некую «инструкцию по эксплуатации друг друга», считает семейный психолог Жанна Абрамова. По ее словам, в России это нераспространенная практика, но она очень полезна, так как помогает исключить в дальнейшем недопонимая и обиды. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала об ошибках, свойственных началу отношений, и о том, как действовать правильно.

«Мы о них заботимся, а их надо целовать»

Первое, что важно обсудить — какой у кого какой язык любви, обратила внимание психолог. Так как многие люди недолюбленные, и им кажется, что их не любят, необходимо обговорить с потенциальным партнером на берегу, как вы будете проявлять к друг другу чувства.

Допустим, женщина готовит еду, а мужчина ей в какой-то момент говорит: «Ты меня никогда не любила», а она говорит: «Как это я тебя никогда не любила? Я тебе всю жизнь борщи варила», а он говорит: «Ты со мной не спала». То есть у него такая форма любви. Мы же от партнера чего-то ждем, и нам кажется, что другому человеку это должно быть очевидно, сами додумываем, потом обижаемся, что нас не любят Жанна Абрамова семейный психолог

Чтобы понять язык любви партнера, нужно спросить у него, как ты будешь понимать, что я тебя люблю или как бы ты хотел, чтобы я проявлял свою любовь, посоветовала психолог.

По ее словам, эта же практика применима к детям. «Например, мы о них заботимся, а их надо целовать или мы их лезем целовать, а им надо, чтобы их не трогали, чтобы их понимали», — уточнила она.

Что неприемлемо

Второй момент, который важно проговорить с партнером, касается того, что для вас неприемлемо во взаимоотношениях. «То есть существует какая-то форма коммуникации со мной, которую нарушать нельзя. Давай на берегу договоримся, что не надо, допустим, меня игнорировать, молча обижаться, не договаривать, врать — все, это табу. И, соответственно, мужчина также говорит, как по отношению к нему нельзя поступать», — поделилась Абрамова.

Также психолог напомнила, что в отношениях очень важно разговаривать друг с другом о своих мыслях и чувствах, не стыдясь и не боясь обидеть партнера. «Потому что человек говорит одно, а мы слышим другое либо додумываем, либо достраиваем, либо интерпретируем. Эти разговоры необходимы, чтобы не доходило до ссор», — сказала Абрамова. Если сложно проговаривать недопонимания вживую, можно договориться делать это в письменной форме, заключила она.

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