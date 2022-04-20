В российской библиотеке оцифровали сотни редчайших книг и документов

Челябинская публичная библиотека оцифровала 200 редчайших книг и документов

В Челябинской публичной библиотеке оцифровали сотни редчайших книг и документов, которые пополнят архив Национальной электронной библиотеки. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на учреждение.

Как уточнили специалисты, основную часть 200 оцифрованных материалов составили издания из коллекции «Русская книга гражданского шрифта», выпущенные до 1830 года, и 13 книг из коллекции «Редкие краеведческие издания», выпущенные южноуральскими типографиями до 1921 года. В ближайшее время доступ к цифровым версиям изданий, многие из которых существуют в единственном экземпляре, получат все зарегистрированные пользователи Национальной электронной библиотеки.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники челябинской библиотеки отбирают еще около 50 документов, которые в будущем могут быть добавлены на национальный портал. Ранее специалистами из Челябинска на данный ресурс уже было отправлено порядка 500 изданий.

Оцифровка редких изданий проводится в рамках федерального проекта «Цифровая среда» национального проекта «Культура».