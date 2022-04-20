Стало известно о планах повысить возраст для руководителей на госслужбе

«Известия»: в России увеличат предельный возраст руководителей на госслужбе до 70 лет

Депутаты Госдумы в мае могут принять правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, соответствующее решение может быть принято правительством с согласия самих граждан. Кроме того, информацию о готовности рассмотреть новые норме в мае подтвердили в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Необходимость подобных норм правительство объясняет сохранением на государственной службе высококвалифицированных специалистов.

В настоящее время на гражданскую службу могут поступать россияне, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком и соответствующие квалификационным требованиям. Отмечается, что предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет.

Ранее с идеей увеличения возраста для госслужащих неоднократно выступал Владимир Путин. В январе минувшего года он внес в Госдуму закон, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.