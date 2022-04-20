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Иммунолог назвала отличия аллергии на пыльцу от простуды

Иммунолог Пащенко: насморк и кашель при аллергии усиливаются на улице, в отличие от ОРВИ

Фото: Birgit Koch / Globallookpress.com

Аллерголог-иммунолог, доцент кафедры иммунологии медико-биологического факультета медуниверситета имени Н. И. Пирогова Ольга Пащенко назвала симптомы поллиноза и объяснила, как не перепутать его с ОРВИ. Об этом специалист рассказала в беседе с изданием «Парламентская газета».

Пащенко сказала, что характерными проявлениями аллергии на пыльцу считаются кашель, насморк и слезоточивость глаз, в сложных случаях перерастающие в заложенность носа и конъюнктивит. Эти симптомы очень стойкие, сохраняются дольше и нарастают по мере увеличения концентрации пыльцы в воздухе, отметила врача. В этом, по ее мнению, и заключается главное отличие поллиноза от обычной простуды. Кроме того, при аллергии на пыльцу неприятные симптомы усиливаются при выходе на улицу, а в помещении утихают или почти полностью исчезают.

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Также медик напомнила, что самое эффективное лечение поллиноза — постараться избегать контактов с пыльцой, а лучше уехать в город или страну с другим климатом. Тем, кто не сможет этого сделать, надо обратиться к врачу-иммунологу за две-три недели, чтобы он назначил препараты, облегчающие симптомы аллергии.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил болезни, которые может спровоцировать аллергия на пыльцу цветущих растений. В его списке оказались такие серьезные недуги, как отит и комплексные проблемы со зрением.

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Наталья Обрядина
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