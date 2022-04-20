В Геленджике стартовала Всероссийская регата

Около 400 спортсменов примут участие во Всероссийской регате в Геленджике

Около 400 спортсменов примут участие во Всероссийской регате, которая стартовала в Геленджике. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Соревнования состоятся в классах яхт «Оптимист», «Кадет» и «Зум 8». Геленджик становится площадкой для регаты уже в третий раз — его акватория признана лучшим местом для данного вида спорта благодаря стабильному ветру и теплому климату.

Уточняется, что в этом году также пройдет торжественное награждение победителей, которое последние два раза отменяли из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что в Геленджике с 1 мая планируется открыть морское сообщение с Новороссийском, Сочи и Сухумом. Порт запустит скоростные судна «Грифон» и «Комета», которые могут принять на борт до 120 пассажиров. Местным жителям и туристам будут доступны два направления: Новороссийск — Геленджик — Сочи и Сочи — Сухум.