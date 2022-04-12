Между курортами Кубани наладят морское сообщение

С 1 мая в Геленджике откроется морское сообщение с Новороссийском, Сочи и Сухумом

В Геленджике с 1 мая планируется открыть морское сообщение с Новороссийском, Сочи и Сухумом. О налаживании сообщения между курортами Кубани сообщает KP.RU.

Уточняется, что порт запустит скоростные судна «Грифон» и «Комета», которые могут принять на борт до 120 пассажиров. Местным жителям и туристам будут доступны два направления: Новороссийск — Геленджик — Сочи и Сочи — Сухум.

В пресс-службе администрации Геленджика рассказали, что катамаран «Грифон», который способен развивать скорость до 50 километров в час, будет курсировать по маршруту Сочи-Сухум, а теплоход «Комета», развивающий скорость до 65 километров в час, будет перемещаться между Новороссийском, Сочи и Геленджиком.

Комментируя планы, директор «Водоход-Экспресс» Михаил Антошин отметил, что компания постарается придерживаться прошлогодней ценовой политики. Стоимость билетов будет названа позднее.

Журналисты KP.RU указывают, что в 2021 году добраться из Новороссийска в Геленджик можно было за 500-700 рублей в зависимости от «класса» поездки. Путешествие из Геленджика в Сочи можно было совершить за 2500 — 3500 рублей.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания Nordwind запустила распродажу авиабилетов по стране со скидкой до 15 процентов. Акция продлится с 11 по 24 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся в период с 11 апреля по 10 июня 2022 года.