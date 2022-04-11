Российская авиакомпания запустила распродажу билетов по стране

Nordwind запустила распродажу авиабилетов по стране со скидкой до 15% с 11 по 24 апреля

Российская авиакомпания Nordwind запустила распродажу авиабилетов по стране со скидкой до 15 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Акция продлится с 11 по 24 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся в период с 11 апреля по 10 июня 2022 года.

Улететь из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Владикавказ, Омск, Оренбург, Орск и Уфу можно со скидкой до 15 процентов.

На рейсы из Санкт-Петербурга в Барнаул, Казань, Кемерово, Курган, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Орск и Томск действует скидка в размере 10 процентов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены по внутрироссийским направлениям на 30-35 процентов. Купить билеты со скидкой можно с 4 по 12 апреля, а отправиться в путешествие — в период с 28 апреля по 31 мая. Распродажа распространяется на тарифы экономического класса «Оптиум» и «Лайт».