«Аэрофлот» объявил масштабную распродажу авиабилетов по России

Авиакомпания «Аэрофлот» снизит цены на полеты по России на 30-35 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» снизит цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям на 30-35 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Масштабная распродажа продлится с 4 по 12 апреля, пассажиры смогут приобрести билеты по выгодным ценам на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Акция распространяется на тарифы экономического класса «Оптиум» и «Лайт».

Предложение будет действовать на прямых рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими российскими городами. Кроме того, «Аэрофлот» анонсировал специальные условия на рейсы из аэропортов юга страны в случае снятия ограничений на авиасообщение.

«Мы приняли решение существенно снизить цены на авиабилеты по всем внутренним направлениям в период наиболее активного планирования россиянами майских праздников и открытия летнего сезона», — рассказал временно исполняющий обязанности гендиректора «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. По его словам, это будет дополнением к мерам государственной поддержки, такие как льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы.