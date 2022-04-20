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Разница во взглядах собеседника на мужские и женские тату возмутила блогершу

Indy100: блогерша из США увидела сексизм в переписке с мужчиной о татуировках у девушек

Фото: Shutterstock

Блогерша из США с никнеймом @morgangster27 поделилась личной перепиской с сайта знакомств, в которой ее анонимный собеседник выразил сексистское отношение к женским татуировкам. На соответствующий пост в TikTok обратили внимание в издании Indy100.

В своих сообщениях незнакомец заявил, что любая татуировка на женском теле объясняется недостатком скромности и невинности — то есть сигнализирует о «низкой рыночной стоимости» девушки. В то же время рисункам на теле людей противоположного пола он не придал особого значения, поскольку ценность мужчины, по его мнению, зависит от способности обеспечивать и защищать семью.

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Героиню материала возмутила разница во взглядах собеседника, и она увидела в его рассуждениях дискриминацию женщин. В то же время ролик с диалогом набрал больше 1,5 миллиона просмотров в TikTok, а подписчики поддержали @morgangster27 в комментариях. «У него следует отобрать телефон, он явно слушал слишком много токсичных подкастов», «Пошел вон, король», «Надеюсь, этот парень надолго останется одиноким», — высказались пользователи соцсети.

Ранее в апреле мастер Джаванн из Лондона перечислил самые безвкусные дизайны татуировок. Так, специалист назвал неэстетичным рисунок бабочки, выполненный на пояснице. По его словам, данный дизайн был популярен во времена моды на джинсы с низкой посадкой и велюровые спортивные костюмы, однако в настоящий момент утратил свою актуальность. Также эксперт отметил, что предпочитает не наносить на кожу клиентов имена их партнеров. По его мнению, подобные надписи не обладают художественной ценностью, а также могут принести проблемы их обладателям в будущем.

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Дарья Шляпужникова
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