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Минобороны отчиталось об ударах высокоточными ракетами по позициям ВСУ

Минобороны России заявило об ударах высокоточными ракетами по 12 объектам ВСУ
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Ministry of Defence of the Russi / Globallookpress.com

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами нанесли удары по 12 позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 20 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной», — объяснил военнослужащий.

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Кроме того, в результате ударов были уничтожены больше 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня, а также восемь единиц различной бронетехники. В районе поселка Языково, добавил Конашенков, был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ», который является модификацией установки, разработанной в СССР.

Ранее Минобороны показало видеозапись пуска четырех высокоточных крылатых ракет по объектам инфраструктуры ВСУ с помощью расчетов берегового ракетного комплекса «Бал».

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Никита Абрамов
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