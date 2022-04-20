Минобороны показало пуск крылатых ракет по украинским военным объектам

Минобороны опубликовало пуск крылатых ракет с берегового комплекса «Бал» по объектам ВСУ

Минобороны России показало видеозапись пуска высокоточных крылатых ракет по объектам украинской военной инфраструктуры с помощью расчетов берегового ракетного комплекса «Бал». Кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

В оборонном ведомстве уточнили, что береговой комплекс выпустил четыре высокоточных ракеты по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В среду, 20 апреля, министерство также опубликовало кадры уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ с помощью беспилотника. В Минобороны добавили, что объект был уничтожен боеприпасом «Краснополь».

По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь российская оперативно-тактическая авиация уничтожила 73 объекта ВСУ. Среди них числятся четыре пункта управления и 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. 18 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что операция идет по плану, подчеркнув, что на экспертном уровне также продолжаются контакты Москвы и Киева в рамках идущего переговорного процесса.