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Бывшего командира районного ДПС осудили за взятки на сумму более миллиона рублей

На Кубани бывшего командира отделения ДПС осудили на три года за взятки от коллег

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На Кубани бывшего командира отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Староминскому району Вячеслава Килмача осудили на три года за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также ему в течение трех лет запретили занимать государственные должности.

По данным следствия, подсудимый систематически брал деньги у своих коллег за общее покровительство и продвижение по службе. Взятки ему передавали как лично, так и переводами на банковские карты, принадлежащие его знакомым. Таким образом, с апреля 2019 по октябрь 2020 года он получил более миллиона рублей от своих подчиненных.

Во время судебного заседания мужчина частично признал вину.

В марте сообщалось, что в Сочи полицейского осудили на восемь лет за взятку в размере 300 тысяч рублей и вымогательство.

Елизавета Новикова
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