Бывшего командира районного ДПС осудили за взятки на сумму более миллиона рублей

На Кубани бывшего командира отделения ДПС осудили на три года за взятки от коллег

На Кубани бывшего командира отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Староминскому району Вячеслава Килмача осудили на три года за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также ему в течение трех лет запретили занимать государственные должности.

По данным следствия, подсудимый систематически брал деньги у своих коллег за общее покровительство и продвижение по службе. Взятки ему передавали как лично, так и переводами на банковские карты, принадлежащие его знакомым. Таким образом, с апреля 2019 по октябрь 2020 года он получил более миллиона рублей от своих подчиненных.

Во время судебного заседания мужчина частично признал вину.

В марте сообщалось, что в Сочи полицейского осудили на восемь лет за взятку в размере 300 тысяч рублей и вымогательство.