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Молодожены заставили гостей платить за еду и напитки на свадьбе ради экономии

Молодожены сэкономили десятки тысяч рублей, заставив гостей свадьбы заплатить за еду

Фото: Al Elmes / Unsplash

Молодожены из Лос-Анджелеса Кьяра и Джоэл Брокенбро заставили гостей заплатить за еду и напитки на свадьбе ради экономии. Соответствующий ролик в TikTok заинтересовал Good Morning America.

Невеста рассказала, что выходила замуж в платье, купленном в интернет-магазине ретейлера Shein. Стоимость наряда составила 47 долларов (около 2,9 тысячи рублей). «Я не понимаю, зачем тратить много денег на платье, которое я надену всего один раз и на пару часов», — признается девушка.

Пара хотела отметить свадьбу, при этом не тратить большую сумму денег и не брать кредит. По этой причине американцы попросили гостей самостоятельно заплатить за банкет. Таким образом они сэкономили деньги и в общей сложности потратили на празднование 500 долларов (около 40 тысяч рублей). Известно, что церемония бракосочетания прошла неподалеку от одной из калифорнийских автострад.

По мнению Брокенбро, реализовать данную идею можно было лишь с поддержкой родственников и друзей. «Наши гости отнеслись с пониманием к нашей просьбе и не отказались помочь», — высказалась в заключение блогерша.

Ранее в апреле юзерша Reddit поделилась с пользователями платформы историей о подготовке к собственной свадьбе. Девушка призналась, что у нее есть лишний вес, и по этой причине долго не могла подобрать наряд. За помощью автор поста обратилась к семье, и во время примерки мать высмеяла фигуру дочери и довела ее до слез. Юзеры принялись защищать невесту в комментариях и порекомендовали сделать куклы вуду в виде родственников.

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Карина Черных
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