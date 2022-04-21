Россиянин поджег полицейскую машину с символом поддержки спецоперации на Украине

В Подмосковье задержан мужчина за поджог машины МВД с символом спецоперации на Украине

В Подмосковье полицейские задержали 28-летнего жителя Костромской области, придерживающегося нацистской идеологии, за поджог служебного автомобиля МВД с символами поддержки спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества и хулиганстве по мотивам ненависти и вражды. По данным МВД, он со знакомым спланировал преступление. Ночью во дворе в Пушкине они нашли припаркованную служебную машину, на которой были нанесены символы. Злоумышленник облил автомобиль бензином и поджег, а его сообщник снимал происходящее на видео.

Ущерб оценивается в сумму, превышающую один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. При обыске в арендованной подозреваемым квартире изъята литература, пропагандирующая идеологию нацизма. Он арестован. Полицейские разыскивают его сообщника.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что пойти на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).