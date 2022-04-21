Бастрыкин заинтересовался делом подчиненного о «пьяном» вождении

Глава СКР проверит административное дело сотрудника ведомства из Орла о «пьяном» вождении

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад об административном деле сотрудника ведомства из Орловской области, которого судят за «пьяное» вождение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе комитета.

Глава регионального управления СКР должен отчитаться о ситуации. Бастрыкин заинтересовался делом подчиненного после публикаций в СМИ о его возможных противоправных действиях. В частности, пресса указала на наличие в деле двух противоречащих другу другу экспертиз: исследование, сделанное сразу после остановки автомобиля сотрудника СКР, на основании которого инспекторы ДПС составили на него протокол об административном правонарушении, и второй документ, предоставленный самим сотрудником, который свидетельствовал о том, что он был трезв.

СКР проводит служебную проверку в отношении своего сотрудника. Ситуация поставлена на контроль центрального аппарата ведомства.