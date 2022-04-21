Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден призвал учитывать операцию России на Украине при военном планировании

Президент Байден призвал Пентагон учитывать спецоперацию России при военном планировании

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден призвал Пентагон учитывать проведение спецоперации России на Украине при военном планировании и принятии решений о расстановке американских сил. Его слова приводит ТАСС.

«Стратегическая обстановка в мире развивается стремительно. Это означает, что наши планы и расстановка сил должны быть столь же динамичными», — отметил американский лидер, добавив, что военным США для обеспечения безопасности страны необходимо «постоянно приспосабливаться к происходящему по всему миру».

Как считает Байден, США сегодны видят необходимость адаптироваться вследствие поддержки Украины в условиях спецоперации РФ. Также он отметил, что «вооружения и боеприпасы ежедневно отправляются» в рамках помощи Украине. «Наши союзники активизируются и повышают эффективность наших ответных мер», — заключил он.

О начале спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее целью является «денацификация и демилитаризация Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против руководства Центробанка и «Открытия»
В Харькове пропал критиковавший украинские власти иностранный журналист
Байден призвал учитывать операцию России на Украине при военном планировании
Пентагон опроверг заявления о поставках самолетов на Украину
Россиянам рассказали о дополнительных выплатах от государства
Крупные компании отказались давать деньги Маску на покупку Twitter
В подвале московского дома обнаружили три трупа
В Берлине сообщили о преступлениях против русскоязычных
Дочернее предприятие индийской компании в Европе отказалось от бизнеса с Россией
В России сравнили кризисы из-за пандемии COVID-19 и санкций Запада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.