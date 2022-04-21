Байден призвал учитывать операцию России на Украине при военном планировании

Президент Байден призвал Пентагон учитывать спецоперацию России при военном планировании

Президент США Джо Байден призвал Пентагон учитывать проведение спецоперации России на Украине при военном планировании и принятии решений о расстановке американских сил. Его слова приводит ТАСС.

«Стратегическая обстановка в мире развивается стремительно. Это означает, что наши планы и расстановка сил должны быть столь же динамичными», — отметил американский лидер, добавив, что военным США для обеспечения безопасности страны необходимо «постоянно приспосабливаться к происходящему по всему миру».

Как считает Байден, США сегодны видят необходимость адаптироваться вследствие поддержки Украины в условиях спецоперации РФ. Также он отметил, что «вооружения и боеприпасы ежедневно отправляются» в рамках помощи Украине. «Наши союзники активизируются и повышают эффективность наших ответных мер», — заключил он.

О начале спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее целью является «денацификация и демилитаризация Украины».